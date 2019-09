Sopravvissuti all'Olocausto, i cugini si ritrovano 80 anni dopo: l'abbraccio è strappalacrime

Erano stati divisi 75 anni fa, quando erano soltanto dei bambini, inconsapevoli di cosa stesse succedendo in quel particolare periodo storico. Entrambi erano convinti che l'altro fosse stato ucciso dai nazisti durante l'Olocausto, invece, dopo 75 anni i due hanno potuto riabbracciarsi nuovamente.

Come raccontato da People, Morris Sana, di 87 anni, e il cugino Simon Mairowitz, di 85 anni, sono riusciti a ritrovarsi grazie ai loro nipoti, che si sono messi in contatto tra di loro dopo essersi rintracciati su Facebook.

Morris e Simon non si vedevano dagli anni '40, quando entrambi erano scappati dalla Romania dopo l'invasione tedesca, prendendo però delle strade diverse. Dopo la fuga le loro strade si sono divise per sempre: adesso Sana vive in Israele, mentre Mairowitz ha trascorso la sua vita nel Regno Unito.

Il loro incontro dopo 75 anni, pubblicato su YouTube dalla rivista People, è a dir poco commuovente: l'abbraccio tra Morris e Simon rende difficile mantenere le lacrime.