L'acqua “ghiacciata” scorre, il bizzarro fenomeno in Abruzzo

Stanno facendo il giro dei social le immagini girate nel Parco nazionale d'Abruzzo, a pochi passi dall'Ecorifugio della Cicerana, a quota 1500 metri. Il video condiviso su Facebook mostra una fontana all'apparenza completamente congelata e immobile, ma appena si passa la mano sotto il flusso l'effetto è inaspettato.

Infatti, anche se l'acqua appare ghiacciata, in realtà non lo è, ma scorre fluente, ingannando il nostro sguardo. Tutta colpa di un effetto ottico, dovuto a quelli che in fisica si chiamano "flussi stazionari". A provocare questo inganno visivo è una particolare illuminazione del flusso d'acqua limpido, un effetto molto frequente in montagna nelle giornate soleggiate.