La compagnia 'svela' l'aereo ricoperto di diamanti, poi viene a galla la verità

La compagnia aerea Emirates ha pubblicato in Rete un'immagine di un suo aereo più che particolare: un boeing 777 completamente ricoperto di diamanti. Un 'vestito' perfetto visto l'arrivo delle feste natalizie che ha riscosso molto successo tra gli utenti social: dopo essere stato postato dal profilo Twitter della compagnia degli Emirati Arabi, lo scatto ha raccolto migliaia di like e re-tweet, prima che venisse a galla la verità.

Presenting the Emirates ‘Bling’ 777. Image created by Sara Shakeel 💎💎💎 pic.twitter.com/zDYnUZtIOS — Emirates Airline (@emirates) 4 dicembre 2018

Infatti, come confermato dalla stessa Emirates in un secondo momento, l'aereo ricoperto di diamanti non esiste, ma è opera del lavoro di photo-editing dell'artista Sara Shakeel.

La stessa Shakeel, ex dentista con la passione per la modifica delle fotografie, ha postato un'altra immagine del boeing su Instagram, visto da un'angolazione diversa, ma sempre ricoperto di una miriade di pietre preziose (virtuali).