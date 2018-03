Si rompe il portellone: aereo perde il carico di lingotti d'oro

Dal cielo piovono lingotti d'oro. No, non è uno scherzo. In un aeroporto siberiano, un cargo An-12 che trasportava circa nove tonnellate di oro ne ha perso un terzo per via di un portellone rotto in fase di decollo. Il velivolo, riporta l'agenzia Interfax, era decollato dall'aeroporto di Yakutsk e l'incidente è stato causato dai forti venti. Dopo l'accaduto, l'aereo è atterrato al vicino aeroporto di Magan, a 12 chilometri da Yakutsk, senza nessuna conseguenza per i cinque membri dell'equipaggio.

Almeno 172 lingotti di oro, del peso di 3,4 tonnellate, sono stati recuperati dalla pista dell'aeroporto e dalle aree circostanti, ha fatto sapere una fonte del ministero dell'Interno alla Tass. Qualcuno ha calcolato che il valore del carico era di oltre 300 milioni di euro.

На борту Ан-12, у которого сегодня при взлете отвалился грузовой люк, находились 9 тонн золота.🙀 Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных кустах-полях. pic.twitter.com/I0LcRy1cH5 — кот™ (@happycat__15) 15 marzo 2018