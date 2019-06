''Ma dove sono tutti?'': il blogger da solo nell'aeroporto deserto

John Simon, un blogger di viaggi britannico ha vissuta un'esperienza a dir poco bizzarra durante la sua recente tappa a Pyongyang, capitale della Corea del Nord. Il giovane, che ha visitato oltre 60 Paesi sparsi per il mondo, ha girato un video dopo essere atterrato allo scalo coreano, filmato che ha quasi raggiunto la soglie delle due milioni di visualizzazioni.

John si trovava all'Aeroporto Internazionale di Pyongyang per prendere un altro volo per Pechino, in Cina, quando si è ritrovato in una situazione davvero surreale: lo scalo coreano, un luogo che notoriamente dovrebbe essere pieno di persone, tra lavoratori e viaggiatori, era invece completamente vuoto. Nel filmato il blogger passeggia per l'aeroporto mostrandolo pressoché deserto.