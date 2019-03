Prende in braccio la nonnina affaticata: diventa un eroe (sui social e fuori)

Quando Thomas Harwell si è proposto di aiutare un'anziana signora che faceva fatica a salire i gradini dello Houston Livestock Show, non avrebbe mai immaginato che questo gesto lo avrebbe reso un eroe dei social network. Come raccontato su Facebook dalla fidanzata di Thomas, Shayla, la settimana scorsa la coppia si trovava nell'arene di Houston, in Texas (Stati Uniti) per assistere al concerto di Brad Paisley, quando si sono accorti di un'anziana donna che riusciva a stento a salire gli scalini per arrivare al suo posto.

Dopo averla vista Thomas, che fa il vigile del fuoco volontario per il dipartimento di Hardin, non ci ha pensato troppo ed è andato ad aiutarla. Il ragazzo ha aiutato la donna a sedersi e al termine dello spettacolo, dopo averla vista ancora in difficoltà, ha deciso di prenderla in braccio per aiutarla ad uscire.

“Lei è stata molto riconoscente – ha raccontato Shayla alla Cnn – Quando Thomas l'ha messa giù aveva un sorriso largo da un orecchio all'altro. Quel gesto l'ha davvero toccata”. E non soltanto lei. Infatti, dopo che la ragazza ha pubblicato la foto di Thomas e l'anziana signora su Facebook, la storia ha avuto un eco talmente grande da essere condivisa migliaia di volte.

Alcuni utenti si sono anche offerti di regalare alla coppia i biglietti per i prossimi concerti come ringraziamento alla loro gentilezza. Thomas ha ringraziato e, con educazione, ha fatto capire che secondo lui aveva fatto quello che ogni essere umano avrebbe dovuto fare: “Se sei vivo e respiro, non dovresti avere bisogno di una scusa per aiutare qualcun altro”. Come dargli torto.