L'amore nel destino: la coppia nella stessa foto, 11 anni prima di conoscersi

Sfogliando uno degli album di famiglia, una uomo si è accorto di un particolare incredibile: una figura familiare sullo sfondo di una foto della moglie. Una figura maschile, con abiti e postura che ricordavano proprio la sua. Poi un rapido controllo e l'incredibile rivelazione: 11 anni prima di incontrarsi e perdere la testa l'uno per l'altra, i due coniugi avevano scattato la stessa foto, nello stesso momento e nello stesso luogo.

L'assurda storia di Ye e Xue, due coniugi cinesi, è stata raccontata da Channel NewsAsia, divenendo virale una volta condivisa su Twitter. I due scatti 'incriminati' risalgono all'anno 2000, quando i due erano in visita alla Fourth Square, anche se ancora non si conoscevano. Soltanto nel 2011 sarebbe avvenuto l'incontro tra i due, che adesso hanno anche due figlie gemelle.

I due hanno scoperto la coincidenza mentre stavano sfogliano un album fotografico insieme alle figlie, per stabilire se fossero più somiglianti alla mamma o al papà. Osservando i vecchi scatti sono balzate agli occhi le due foto, evidentemente scattate nello stesso luogo e nello stesso momento. Che ci facevano lì? Il merito sarebbe delle due mamme: quel giorno del 2000 il signor Ye stava accompagnando la sua in ospedale per un'appendicectomia, mentre la signora Xue si trovava lì per un viaggio di relax, sempre insieme alla mamma. Dopo la condivisione delle immagini sui social netowrk, la loro storia è diventata virale e molti sono rimasti stupiti da quell'incredibile coincidenza.