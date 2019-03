L'ananas così non l'avete mai mangiato: il video virale

Quando c'è da tagliare un ananas sono sempre pochi i volontari che si fanno avanti. In effetti, tra i vari tipi di frutta non è certo il più semplice da sbucciare. La tecnica più utilizzata prevede di tagliare le due estremità, per poi eliminare la buccia sui lati e la parte centrale, anche se esistono in commercio diversi utensili realizzati appositamente per sbucciare l'ananas e tagliarlo a fettine circolari. La modalità per pulire l'ananas più comuni sono sempre state queste, almeno fino alla scorsa settimana, quando un video pubblicato su Twitter dall'utente Dennis Naghizadeh ha scatenato un vero e proprio putiferio.

Nel filmato, che dall'8 marzo ad oggi ha ricevuto migliaia di interazioni e visualizzazini, viene mostrato un modo di gustare l'ananas che ha sorpreso tutti gli utenti social. Nelle immagini, invece che sbucciare il frutto con le solite maniere, una mano riesce a staccare con delicatezza dei veri e propri spicchi. Una tecnica rivoluzionaria che permetterebbe di mangiare l'ananas senza portare a termine le procedure elencate ad inizio articolo.

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO — Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) 8 marzo 2019

A causa della sua particolarità il video non è certo passato inosservato, anzi, decine di utenti hanno provato a mettere in pratica quanto visto, postando i loro tentativi. A giudicare dai video postati su Twitter l'idea di mangiare l'ananas a spicchi è piaciuta molto, peccato che il 'trucco' non riesca proprio a tutti.