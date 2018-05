Le anatre attraversano col verde: il video diventa virale, ma qualcosa non torna

Avete visto anche voi il video delle anatre che in Germania attendono il semaforo verde per attraversare la strada? Si tratta di uno dei filmati diventati virali questa settimana sul web, raccogliendo milioni di visualizzazioni tra Twitter e Facebook. Ma purtroppo, come svelato da Matt Novak su Gizmodo, si tratta di fake. Le anatre dallo spiccato senso civico sono frutto di una creazione al computer.

Pur guardando il filmato diverse volte non è semplice scorgere i dettagli che fanno pensare ad un fake, in quanto in alcuni frangenti le immagini sono molto sgranate. Ma se si osserva con attenzione il movimento dei pennuti, si può vedere come i loro passi siano innaturali. Inoltre, secondo il viral debunker HoaxEye, il video sarebbe opera di una società di marketing tedesca Medien Saar. Il motivo? Con tutta probabilità mettere in atto una campagna sull'educazione al traffico. Per confermare la sua ipotesi, la redazione di Gizmodo ha anche contattato l'agenzia di marketing, arrivando ad una conclusione: filmato molto carino, ma decisamente falso.

Il video postato su Twitter:

Il video postato su Facebook: