“Quasi cieco e con la testa sotto la sabbia”: l'animale chiamato come Trump

Quasi cieco, senza gambe e che passa la maggior parte della sua giornata con la testa sotto la sabbia. Si tratta di un anfibio scoperto di recente, che è stato catalogato con nome ispirato a Donald Trump, facendo allusione alla linea negazionista del presidente americano sui cambiamenti climatici.

La società EnviroBuild, che si occupa di costruzioni ecosostenibili, ha pagato 25mila dollari ad un’asta per battezzare “Dermophis donaldtrumpi” il piccolo anfibio della famiglia Caeciliidae.

Assomiglia a un serpentello, ha un apparato visivo molto rudimentale – distingue solo la luce dal buio: secondo EnviroBuild – che ha postato su Twitter una foto del “Dermophis donaldtrumpi” con tanto di parrucca alla Donald – il fatto di tenere la testa costantemente sotto la sabbia o il fango richiama molto l’approccio di Trump al problema del surriscaldamento globale.

We bought the naming rights for a caecilian that can only see light and dark at @RainforestTrust's charity auction. @RealDonaldTrump must see the world in black & white to think climate change is a hoax; he’s a perfect namesake! #COP24 #charitytuesday https://t.co/497929Dklk pic.twitter.com/xD2YXxBJ3W