L'estate non è soltanto il periodo delle vacanze, ma anche quello dei lavori stagionali. Un'ottima occasione per chi è in cerca di occupazione e, seppur per un tempo limitato, riesce a tirare su qualche soldo. Così sono molte le offerte che compaiono su siti e giornali. Proposte che vanno dal mare alla montagna e con una durata che nella maggior parte dei casi va da giugno a settembre - ottobre.

Ma ci possono essere annunci con variabili quantomeno inaspettate. Per chi decide di lavorare in montagna, lontano dal caos cittadino e dal caldo africano che sta attanagliando anche la nostra regione, c'è l'opzione malga in Friuli.

''No alcolisti e perditempo'': il bizzarro annuncio di lavoro

Mansione che incuriosisce probabilmente molti candidati, ma decisamente non per tutti in un caso specifico che ci è stato segnalato su un portale. Tra i requisiti basici la capacità di mungere, la disponibilità a pulire la stalla, la sveglia all'alba per portare le vacche al pascolo e quindi sorvegliarle. Ma non finisce qui, si chiedono anche due altre specifiche caratteristiche: no perditempo (per chi sperava in una vita senza stress e obblighi resterà deluso), ma soprattutto niente alcolisti. In montagna sì ma senza la grappa nella borraccia quindi.

Contattata dalla redazione di UdineToday, la persona che ha pubblicato l'annuncio ha confermato tutto: "Ho voluto fare questo tipo di precisazione a costo sembrasse politicamente scorretta. È difficile trovare persone affidabili, con senso di responsabilità. Le bestie vanno tenute con cura. Del resto, chi vorrebbe gente che esagera col bere al lavoro?".