Anziana in sedia a rotelle rimane bloccata in strada: il poliziotto la 'salva' così

Quando gli agenti Chapman e Montanez, della stazione dello sceriffo di Lancaster in California (Stati Uniti), hanno ricevuto una chiamata per un pericolo stradale, tutto potevano immaginare tranne quello che il 'problema' fosse un'anziana signora. Arrivati sul posto, è stato subito chiaro cosa era successo: la sedia a rotelle si era rotta e l'anziana non sapeva più come spostarsi da quel posto sperduto nel nulla. I due poliziotti hanno così avanzato tutte le possibili soluzioni, trovando non pochi 'scogli'.

All'inizio la donna ha rifiutato di farsi accompagnare in auto a casa perché non voleva lasciare incustodita la sua sedia a rotelle, unico mezzo con cui riesce a spostarsi. Così, impossibilitati a caricare in auto la sedia perché troppo grande, a disposizione dei due agenti è rimasta soltanto un'unica ed 'eroica' possibilità: il 'sacrificio' dell'agente Montanez.

Non avendo altre soluzioni, il poliziotto ha deciso di spingere la donna in sedia a rotelle per oltre un miglio, fino alla sua abitazione, mentre l'agente Chapman lo seguiva in auto, filmando la scena e prendendo per i fondelli il collega. Il video è stato poi condiviso dalla pagina Facebook della stazione dello sceriffo, con gli utenti che hanno subito definito 'eroe' il gentile poliziotto.