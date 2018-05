Sonnellino sulla gondola a Venezia: anziani turisti star sui social

Si può diventare star dei social network anche dormendo, senza fare nulla particolare.

Un po' come questi due simpatici vecchietti, che si sono addormentati profondamente durante un giro in gondola per i canali di Venezia. La scena, ripresa con il cellulare da alcuni turisti, è finita immediatamente sul web, provocando ilarità e qualche critica sull'interesse dei turisti per le città d'arte italiane.

In realtà non c'è nulla di male, soprattutto perché si tratta di due persone anziane. Semmai l'unica critica può essere mossa verso il 'costo' del sonnellino, visto e considerato che per un giro in gondola ci vogliono almeno 80 euro...