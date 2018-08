L'anziano non ha i soldi per pagare il conto, poi il gesto inaspettato

Ha visto un anziano signore al bancone, intento a saldare il conto con le sue monetine, troppo poche e di poco valore per arrivare a pagare quello che aveva ordinato. Così, vedendolo in difficoltà, un generoso commerciante, Dave Love, ha deciso di offrirgli la colazione, regalando all'anziano signore anche 20 dollari per “il prossimo caffè”.

Un gesto commovente accaduto in un McDonald’s di Bendigo, in Australia. Mentre il tutto avveniva, la collega dell'uomo ha filmato la scena, postando poi il video su Facebook, dove il filmato ha accumulato una montagna di like, visualizzazioni e condivisioni.

L'anziano ha ringraziato innumerevoli volte il suo benefattore, anche se all'inizio non voleva accettare i soldi in regalo, ma vista l'insistenza del sig. Love, non ha potuto fare altro che dire sì. “Lei è un vero gentiluomo”, ha commentato il pensionato, mentre tutti i presenti facevano fatica a trattenere le lacrime.