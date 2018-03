Apre la birra con il sandalo: la nuova tecnica virale

Come si stappa una birra senza apribottiglie? Sono moltissime le tecniche alternative utilizzate dagli amanti della birra e non solo. Dall'accendino alle posate, passando per i denti (opzione che sconsigliamo vivamente) e il collo delle bottiglie di plastica, le birre possono essere stappate in tanti modi, ma dal Perù arriva una nuova modalità, mai vista prima.

E' diventato virale su Facebook un video girato nella città peruviana di Puno, dove un uomo insieme ai suoi amici, apre le birre usando i sandali. Il gruppetto, sprovvisto di apribottiglie, si affida alla tecnica del sandalo, molto apprezzata dagli utenti social, per la sua originalità. Ma non tutte le persone si sono dimostrate entusiaste per questa tecnica, in fondo, si tratta sempre di sandali.

Il filmato è stato pubblicato dalla pagina Facebook “Esto solo pasa en el Perù” (Questo succede solo in Perù), dove ha superato le 33mila visualizzazioni.