L'aereo perde un pezzo in volo, il pilota fa marcia indietro: il video girato da un passeggero

Un pannello si stacca e l’aereo rimane con il motore al vento. Disavventura per i passeggeri di un volo partito domenica scorsa da Denver alla volta di Orlando. Come mostra un video girato da un viaggiatore, il cofano del motore si apre in volo lasciando scoperto il motore. L’imprevisto, che si è verificato circa mezz’ora dopo il decollo, ha costretto il pilota ad invertire la rotta. L'aereo è poi atterrato senza problemi all’aeroporto di Denver, da dov’era partito, tra il sollievo dei viaggiatori. La Federal Aviation Administration ha aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. "Secondo gli esperti – scrive la Abc – la funzione del coperchio è principalmente aerodinamica e non influisce sul funzionamento di un motore". Tuttavia, fa notare UsaToday, esiste comunque il rischio che dal motore possano staccarsi altri pezzi.