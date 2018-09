'Parcheggia' l'asino e va in banca: la foto diventa virale (in ritardo)

E' diventata virale negli ultimi giorni una foto che racconta un episodio piuttosto singolare avvenuto a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Dopo essere arrivato in paese 'a bordo' del suo asinello, il proprietario lo ha parcheggiato momentaneamente fuori dalla banca, mentre lui era intendo a prelevare al bancomat della filiale con sede nella cittadina pugliese.

Lo scatto in questione è stato pubblicato su Facebook il 28 aprile del 2017 dalla pagina 'Inchiostro di Puglia', ma per qualche strano motivo e per le 'folli' dinamiche dei social, soltanto negli ultimi giorni è stato ripostato da migliaia di utenti, attirando l'attenzione di moltissimi quotidiani online.

“La Puglia è uno stato d'animo”, scrivevano nel commento gli admin della pagina Facebook. Guardando questa foto è difficile dargli torto.