Crede di aver comprato una villa all'asta, invece è una striscia di terra

Mai partecipare ad un'asta online senza farsi consigliare da qualcuno più esperto, soprattutto se si è alle prime armi. Un concetto che non dimenticherà mai Kerville Holness, un cittadino americano che pensava di aver fatto l'affare della vita comprando una villa ad un prezzo 'stracciato', per poi ritrovarsi con un lembo di terra inutilizzabile e di basso valore. L'uomo ha partecipato all'asta giudiziaria, spendendo 9.100 dollari per una villa in Florida che ne valeva 170mila. Peccato però che ad essere all'asta in quel momento non fosse l'intera villa, ma soltanto una striscia di terra larga 13 centimetri e lunga 30 metri, valutata 50 dollari.

Secondo quanto riportano i media locali, Holness non era un esperto di aste, anzi, era la prima volta che provava a comprare qualcosa in questo modo, tra l'altro senza consultare un avvocato o un esperto del settore. La striscia di terra era rimasta di proprietà della società che aveva costruito le villette, poi fallita per il mancato pagamento di alcune tasse. Di solito quella parti di terreno vengono acquistata da uno dei proprietari delle villette confinanti per allargare la propria metratura, ma che servono soprattutto per coprire le tubature, distanziare i garage e gli ingressi delle due abitazioni.

Nonostante l'annuncio sul sito di aste fosse molto chiaro, l'uomo si è lamentato del fatto che la foto fosse ingannevole, ma purtroppo per lui, all'errore non si può porre rimedio. Infatti, secondo gli esperti immobiliari e funzionari della contea non esiste un modo per annullare l'acquisto e ottenere un risarcimento.