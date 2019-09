Un aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza per un caffè

Momenti di paura su un Airbus A330-243 in volo da Francoforte, in Germania, a Cancún, in Messico. L'aereo è infatti dovuto atterrare a Shannon, in Irlanda dopo che il pilota aveva rovesciato il caffè che stava bevendo sul pannello di controllo.

Lo riporta la Bbc che spiega inoltre come i comandi dell'aereo era così danneggiati da rendere le comunicazioni impossibili e provocare fumo e esalazioni tali da costringere i piloti ad indossare le maschere di ossigeno.

Come riporta il rapporto dell'Air Accidents Investigation Branch per fortuna la disavventura non ha causato feriti. L'AAIB non riporta quale sia stata la compagnia protagonista dell'incidente che sarebbe avvenuto il 6 febbraio scorso.



Qui il report completo