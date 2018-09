La beneficenza non è mai troppa: auto comprata e donata 3 volte per aiutare i fratelli orfani

Quando all'inizio di questa settimana un'auto d'epoca è stata messa all'asta a Red Deer, in Alberta (Canada), il banditore ha dovuto spiegare il motivo per cui quel veicolo era in vendita. Ma la storia dietro quell'auto ha scatenato un'emozionante ondata di offerte.

A mettere all'asta la Pontiac Parisienne del 1973 sono stati Ben e Marilyn, nonni di due bimbi, Liam di 3 anni e Arielle Keryluke di 6 anni, rimasti orfani dopo aver perso entrambi i genitori in un incidente motociclistico avvenuto quattro mesi fa.

Da quel giorno i due fratellini vivono con i nonni, che hanno dovuto sostenere delle esose spese mediche per curare i problemi di udito di cui soffrono i due bambini. Somme troppo elevate per i due anziani, che hanno così deciso di vendere l'auto d'epoca, su cui il figlio aveva lavorato giorno e notte per rimetterla a nuovo. Sebbene i due avessero fatto di tutto per tenere l'auto, grande ricordo del figlio scomparso, preoccuparsi della salute dei due nipotini era molto più importante.

La famiglia era già riuscita ad ottenere circa 80mila dollari grazie ad una campagna di donazioni sulla pagina GoFundMe, ma grazie agli appassionati d'auto i Kerylukes sono riusciti ad raccoglierne più del doppio.

Come testimonia il video postato su Facebook, l'asta ha avuto luogo all'Electric Garage Auctions (EGA) di Red Deer e dopo 4 minuti e mezzo il banditore aveva difficoltà a tenere a sotto controllo tutte le richieste dei partecipanti, addolciti dalla storia dei due bambini.

Al settimo minuto l'auto era già stata venduta per 29mila dollari, ma la storia non finisce certo qui. L'acquirente ha poi donato nuovamente il veicolo per rimetterlo all'asta a favore della famiglia Kerylukes, ottenendo dopo qualche minuto altri 30mila dollari. Ma come dice il titolo, la beneficenza non è mai troppa: così l'auto è stata donata e messa all'asta per la terza volta, per una cifra vicina ai 20mila dollari. Alla tripla vendita vanno aggiunte anche le donazioni individuali effettuate da altre persone, che in totale hanno raggiunto quota 10mila dollari.

Infine la ciliegina sulla torta: l'ultimo acquirente dell'auto ha poi donato nuovamente la Pontiac alla famiglia Keryluke in modo che Arielle e Luke potessero ereditarla quando saranno più grandi.

“E' stato incredibile – ha raccontato a Global News Lyndsay Payne, comproprietaria di EG Auctions – la gente è stata sopraffatta dalla generosità. Io stavo piangendo e anche il nostro banditore Rod. Non avevo mai fatto parte di qualcosa di simile in tutta la mia vita”.