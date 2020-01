"Documenti prego": automobilista ubriaco ferma i vigili per multarli

Ha chiesto agli agenti di fermarsi e dopo averli fatti accostare ha preteso che gli consegnassero i documenti per poter compilare - lui, sì lui - il verbale per la contravvenzione. L’episodio, decisamente surreale, è avvenuto venerdì a San Donato Milanese. A dare spettacolo un uomo di 55 anni, italiano e senza precedenti, a cui è stata ritirata la patente ed è stata confiscata l'auto per guida in stato di ebrezza.

Come racconta MilanoToday, è stato lui stesso a buttarsi nelle mani dei vigili. Alle 16, infatti, una pattuglia che si trovava a passare in via Libertà per un normale giro di perlustrazione, è stata avvicinata dalla Fiat Punto dell'uomo, che ha subito chiesto ai due agenti di accostare e fermarsi, cosa che in effetti loro hanno fatto convinti che il 55enne avesse bisogno di aiuto.

San Donato Milanese, automobilista ferma i vigili per multarli

Poco dopo, però, è iniziato il teatro dell'assurdo. Il conducente si è avvicinato agli agenti e ha chiesto loro i documenti. Voleva multarli perché, a suo dire, "avevano suonato il clacson". I vigili hanno capito che l’uomo era un po’ alticcio e lo hanno portato con una scusa al comando. I risultati dell'etilometro non hanno lasciato spazi a dunni: 1,50 grammi rispetto allo 0,50 fissato come limite dalla legge. Per l’aspirante vigile sono scattati ritiro della patente, sequestro della macchina e denuncia per guida in stato d'ebrezza.