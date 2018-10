Maratoneta sfinito dopo la gara: il bacio della figlioletta commuove tutti

L'amore di una figlia può alleviare tantissimi mali, anche i dolori muscolari dovuti ad una intensa gara di atletica.

Un insegnamento che conosce bene il campione olandese Michel Butter, soprattutto dopo il finale a sorpresa della maratona di Amsterdam tenutasi lo scorso 21 ottobre in Olanda.

Dutch Marathon Champion and a lot of cramps in both hamstrings, but this moment eased the pain 😍 pic.twitter.com/XnRbLBLi4F — Michel Butter (@MichelButter) 21 ottobre 2018

Dopo aver tagliato il traguardo come primo tra gli atleti 'orange', Butter è crollato sulla pista in preda ai crampi. Per far riprendere il corridore è scesa in campo la figlia di circa un anno che si è inchinata vicino al suo papà e lo ha riempito di baci.

Una scena che ha commosso prima gli spettatori della gara e poi anche il popolo dei social. Per la cronaca la gara è stata vinta dal keniano Lawrence Cherono.