Bacia uno sconosciuto e posta il video su Twitter: “Voglio rintracciarlo”

“Aiutatemi a trovarlo”: Juliana Corrales, una 18enne americana residente in California, ha pubblicato su Twitter il video in cui bacia un ragazzo sconosciuto in cima alla Tour Eiffel, chiedendo agli utenti di aiutarla a contattarlo.

La giovane era partita per la gita in Francia con la promessa che non sarebbe tornata indietro se non avesse dato un bacio ad un ragazzo sul celebre monumento parigino, così quando si è trovata in cima alla torre ha messo in pratica il suo romantico piano.

Nel momento di euforia ha però dimenticato di chiedere un contatto, limitandosi al nome del giovane: Gavin.

Kissed this great guy on the top of the Eiffel Tower, biggest regret is that I didn’t get his number, Twitter can ya help a girl out? pic.twitter.com/ZkNqXc1a9J — Juliana Corrales (@juju_corrales) 8 gennaio 2018

Poi su Twitter è arrivata la richiesta di aiuto di Juliana, pronta a tutto per contattare il giovane. La macchina social si è messa in moto subito, tra chi ha trovato il giovane, chi la mamma e chi qualche amico. E' il momento del lieto fine? Non proprio, si è scoperto infatti che Gavin ha una fidanzata, ma la 18enne americana ha comunque avuto prova della potenza del web, soprattutto quando sono in gioco problemi di cuore.