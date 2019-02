Il mistero della balena 'spiaggiata' nella giungla

Sta tenendo banco in Brasile il 'mistero' di una balena trovata senza vita nel cuore della foresta. Il grosso esemplare, un cucciolo di megattera lungo 11 metri e largo 6, è stato trovato nell’isola di Marajò, nello stato di Para, situata alla foce del Rio delle Amazzoni.

Al momento non è chiaro come il cetaceo sia arrivato in quella posizione, ma secondo l'ipotesi attualmente più accreditata la balena avrebbe risalito il Rio delle Amazzoni per poi morire nel cuore della foresta amazzonica.

Gli esperti stanno effettuando l'autopsia sui resti dell'animale per capire come abbia fatto ad arrivare in quel luogo così lontano dalle acque dell'oceano, un comportamento molto anomalo, considerando anche il periodo invernale.