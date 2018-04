Il flamenco in sedia a rotelle: ballerina disabile star del web

Il ritmo delle danze andaluse è irresistibile, soprattutto nei giorni della Feria de Abril, celebrazione che si svolge nel quartiere de Los Remedios, a Siviglia. Una settimana di festa che attira visitatori da tutto il mondo, tra cibo prelibato e balli sfrenati. A farla da padrona è la musica, che non lascia impassibile nessuno, come dimostrano queste immagini divenute virali sul social network Twitter.

Una ragazza in carrozzina si lancia nella pista per ballare, un cavaliere prende una sedia di plastica e inizia la danza, tra gli applausi e le incitazioni dei presenti. La giovane non indossa i tipici abiti andalusi e tantomeno utilizza le nacchere, ma la sua condizione di disabile non le impedisce di scatenarsi nella sevillana, tipico ballo di Siviglia simile al flamenco. Il video dell'esibizione è poi finito in Rete, incontrando il favore degli utenti social, conquistati dalla leggiadria della sua protagonista. Un messaggio forte per chiunque si trovi nella sua stessa condizione: nulla è impossibile se si ha il ritmo nelle vene.