Balla che ti passa, perde l'aereo e inganna il tempo così: il video virale visto da 5 milioni di persone

Perdere un aereo non è sempre una sciagura, anzi, può essere un'opportunità da sfruttare. Un po' quello che ha fatto Katie Gould, una studentessa americana che ha perso la coincidenza che avrebbe dovuto prendere e ha dovuto aspettare quattro ore nell'aeroporto di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti).

Per ingannare l'attesa del volo successivo la ragazza ha deciso di teneri occupata mettendo in scena la coreografia di un balletto, postando poi il video sul suo profilo Twitter. Allo spettacolo ha preso parte anche il gatto Bowie, amico inseparabile di Katie, che si trovava in viaggio con lei.

Contro ogni previsione il video della studentessa è diventato virale sui social, raggiungendo (e superando) la bellezza di 5 milioni di visualizzazioni, con centinaia di utenti che hanno commentato il post di Katie, tra chi chiedeva di migliorare il cameo del gatto e chi si stupiva di come un luogo stressante come un aeroporto possa essere trasformato in un posto divertente.

Vedendo l'enorme successo del suo filmato, la giovane ha spiegato: “Non pensavo di ricevere tutta questa attenzione. Ero soltanto annoiata e ho pensato di divertirmi un po'”. L'esperimento, se così lo possiamo chiamare, è da considerarsi più che riuscito.