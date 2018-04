“Al ballo della scuola porto mamma”: il motivo è commovente

Uno studente del liceo di Corpus Christi, in Texas (Stati Uniti) è diventato famoso sui social dopo aver portato la mamma al ballo di fine anno, un appuntamento molto importante per i liceali americani. Joe Moreno della Collegiate High School, ha spiegato su Twitter il motivo che lo ha spinto a portare la mamma al ballo, invece di una compagna scuola: “Mia mamma Vanessa mi ha avuto a 17 anni, dovendo così abbandonare la scuola. Questa notte le ho regalato il ballo che non ha mai avuto”.

Questo il significato del messaggio postato su Twitter da Joe insieme alle foto che lo ritraggono insieme alla mamma. Quando la donna ha saputo della proposta non è riuscita a trattenere le lacrime, scrivono i quotidiani locali, in quanto mai avrebbe pensato ad un gesto così dolce nei suoi confronti. Ma per il figlio Joe era importante ringraziare la madre per tutti gli sforzi fatti in questi anni, per lui e per i suoi fratelli.

Le reazioni sui social network sono state varie: alcuni utenti hanno preso in giro Joe per questa scelta, ma la maggior parte hanno apprezzato il gesto del giovane e soprattutto la sua motivazione, condividendo le foto di questa 'strana' coppia fino a farle diventare virali su Twitter.