Due giorni senza vedersi, bimbi si corrono incontro per abbracciarsi: il video tenerissimo

Corrersi incontro a braccia aperte per stringersi poi in un lungo abbraccio in mezzo alla strada. Per due piccoli "migliori amici" questa è stata l'unica possibile reazione dopo due giorni di "astinenza" durnate i quali non si erano visti. La loro gioia e spontaneità, veramente dolcissima, è diventata virale sui social.

Il video dell’abbraccio a New York tra Maxwell e Finnegan, due bambini di poco più di due anni amici per la pelle, ha ottenuto in pochi giorni migliaia di mi piace e condivisioni dopo che il papà del primo lo ha condiviso su Facebook.

L'abbraccio tenerissimo tra due bambini: il video conquista tutti

“Quando non sono insieme chiedono sempre uno dell’altro”, ha raccontato a Abc News il padre di Maxwell, Michael Cisneros. I bambini frequentano la stessa scuola di musica e adoravano ballare insieme e giocare a tennis.