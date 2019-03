Il clochard gli chiede qualche moneta: la sua reazione lascia tutti di stucco

Sta diventando virale in questi giorni un video girato in un pub di Newcastle, nel Regno Unito, in cui un giovane consegna la sua carta di credito ad un senzatetto che aveva chiesto qualche moneta. Un gesto di grande solidarietà a cui non siamo certo abituati, e che proprio per la sua straordinarietà sta facendo il giro dei social network. Nel filmato condiviso su Facebook si vede un uomo dalla folta barba avvicinarsi ad un ragazzo seduto fuori dall'Harry's Bar, chiedendo qualche moneta per mangiare. Di tutta risposta l'uomo consegna al clochard la sua carta di credito con tanto di codice Pin, dicendo: ''Con me non ho contanti, ma usa la mia carta e prendi 20 sterline per te''.

A raccontare come si sono svolti i fatti è stato Jack Fada, un costruttore inglese che ha ripreso la scena e ha postato il video su Facebook: ''Lavoro in quella zona da diverso tempo e vedo spesso gente senza fissa dimora chiedere soldi in giro, poi ho visto cosa stava succedendo e ho pensato che fosse fantastico, così ho tirato fuori il mio telefono e ho iniziato a registrarlo''. Come mostrato nel filmato, il senzatetto dopo aver prelevato ha restituito la carta di credito al legittimo proprietario, con tanto di ricevuta per dimostrare la somma effettivamente prelevata.

Da quando è stato pubblicato sui social il video ha accumulato quasi 200mila visualizzazioni e circa 2mila condivisioni, oltre ad una miriade di commenti in cui la maggior parte degli utenti elogiano il gesto del misterioso benefattore dal grande cuore e anche l'onestà del senzatetto, che non ha approfittato dell'opportunità datagli.