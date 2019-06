Il bancomat della stazione “impazzisce” e inizia a sputare soldi

Momenti di panico nella stazione di Bond Street, nella metropolitana di Londra, in Inghilterra, quando un bancomat Atm difettoso ha iniziato improvvisamente a 'sputare' soldi, lanciando senza freno banconote da 20 sterline, l'equivalente di 22 euro. La scena è stata ripresa da alcuni passanti e postata su YouTube dalla pagina Fud Buddy, accumulando migliaia di visualizzazioni.

Come riportano i media britannici, l'apparecchio sarebbe andato in tilt dopo un prelievo piuttosto ingente di un uomo. Per fortuna, nonostante la fuoriuscita incontrollata di denaro, non si è creata ressa davanti all'apparecchio difettoso, grazie anche all'immediato intervento delle forze dell'ordine londinesi. La Bitcoin Technologis, azienda che gestisce gli apparecchi nel Regno Unito, si è scusata per l'accaduto ammettendo che "l'apprecchio non ha gestito correttamente la richiesta del cliente, emettendo troppe banconote di piccolo taglio".