Blitz di San Valentino per Banksy: murales a Bristol

Romantico e puntuale (come sempre), Banksy ha tenuto nel dubbio per 24 ore gli abitanti di Bristol, in Inghilterra, prima di rivendicare la sua ultima opera, un murales di San Valentino in piena regola, che lascia anche una doppia interpretazione. Apparso all'alba di giovedì, il murales di Banksy rappresenta una bambina con la fionda che come un moderno Cupido scaglia il suo 'dardo' e genera una 'ferita' di fiori rossi è il regalo di San Valentino del misterioso genio britannico della street art.

Gli innamorati e i romantici potranno appunto vedere nell'opera un gesto d'amore, che riporta la memoria alle frecce scagliate da Cupido, in grado di far innamorare due persone. I più disillusi invece potranno interpretare l'opera nel modo opposto, vedendo in quel cuore che esplode la fine dell'amore e di tutto ciò che rappresenta. Un'opera che, al di là del suo significato, ha suscitato molta curiosità nel Regno Unito e non solo.

La 'rivendicazione' dell'opera è avvenuta nel suo stile: senza aggiungere parola Banksy ha pubblicando sul suo profilo Instagram due foto del dipinto.