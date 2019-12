Con Bansky il clochard diventa Babbo Natale: il video emozionante

La magia del Natale in un breve video. L'artista Bansky ha condiviso su Instagram il video del suo nuovo murales, accompagnato da un messaggio: "Dio benedica Birmingham. Nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan su questa panchina, i passanti gli hanno offerto una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino - senza che lui abbia mai chiesto nulla".

L'artista ha ripreso il senzatetto Ryan mentre si stende su una panchina che nel frattempo ha trasformato in una slitta con le renne. In sottofondo 'I’ll be home for Christmas' cantata da Joy Williams. In due ore le visualizzazioni sono state oltre un milione e 200mila. Tanti i cuori e i commenti commossi per l'opera.