Il barbiere che offre un taglio gratis se lo batti a Fifa

Taglio gratis per chi batte il barbiere a Fifa 20. A lanciare questa insolita offerta è un barbiere inglese situato nel cuore di Nottingham: ma attenzione, chi perde paga doppio. A praticare questa innovativa strategia commerciale per attirare i clienti è il negozio Csf Barbering, che si trova in un'area abitata da molti studenti.

L'idea è venuta al proprietario Connor Storer-Fry, che all'inizio aveva deciso di installare una Playstation 4 dotata di Fifa 20 per tenere occupati i clienti in attesa del loro turno. Ma ben presto, come confermato dal diretto interessato a SportBible, il 22enne ha deciso di proporre una sfida a chi decide di tagliare barba o capelli da lui: se vinci una partita al noto videogioco della EA Sports non paghi, altrimenti paghi doppio.

Da quando è iniziata questa sorta di promozione, gli affari del Csf Barbering sono andati alla grande, anche se non tutti decidono di sfidare Connor, per non rischiare di dover pagare doppio. A quanto pare, il ragazzo è un ottimo giocatore di Fifa, anche se qualche partita la perde, come confermato da lui stesso a SportBible: ''Non saprei dire quanti tagli di capelli gratuiti ho dovuto elargire esattamente. Non ho il contro preciso, ma il record contro i clienti è decisamente a mio favore. Se dovessi fornire una cifra approssimativa direi che ho vinto circa 20-25 partire e ho perso circa 10-15 partite''.