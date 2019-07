Il Batman eroe degli animali: salva cani e gatti dalla morte

Non tutti gli eroi hanno combattono il crimine grazie ad un superpotere, c'è anche chi indossa maschera e mantello per aiutare i più bisognosi e indesiderati. Un po' come il 27enne Chris Van Dorn che va in giro vestito da Batman per le strade della Florida in cerca di cani e gatti da salvare dall'eutanasia.

Grande fan del supereroe dei fumetti e degli animali, dopo aver fatto volontariato in diverse organizzazioni che si occupano del soccorso agli animali, il ragazzo ha deciso di unire queste due passioni, vestendo i panni dell'uomo pipistrello per salvare gli amici a quattro zampe e attirare l'attenzione sull'importanza dell'adozione degli animali da compagnia.

Questo Batman degli animali non soltanto si occupa di spiegare alle persone le buone ragioni per cui si dovrebbe adottare un animale domestico, ma si prodiga anche per trasportare cani e gatti salvati dai rifugi, fino alle loro nuove case.

All'inizio Van Dorn utilizzava il costume anche per rimanere nell'anonimato, un po' come i veri supereroi, ma poi la sua identità è stata svelata nel mese di maggio, quando è stato nominato eroe GoFundMe onorario del mese. Così il 27enne ha deciso di lanciare Batman4Paws, una compagnia senza scopo di lucro che dal 2018 si occupa di salvare gli animali destinati all'eutanasia per portarli alle famiglie amorevoli che sono disposte ad adottarli.

La notorietà giunta con GoFundMe ha contribuito ad aiutare questo Batman nella sua impresa, finanziando alcune missioni grazie ai circa 32mila dollari raccolti negli ultimi 10 mesi. Adesso Van Dorn spera di trovare un cittadino che possa donare un furgone più grande così da poter sostituire l'attuale 'batmobile', un umile auto della Honda, 'provata' da tutti i viaggi e le missioni di soccorso.

Ma la solidarietà di questo ragazzo non si ferma certo qui: insieme al suo cane Mr Boots, Van Dorn ha fatto molte apparizioni negli ospedali della Florida. La coppia, vestita da Batman e Robin indossa i costumi sia per portare un sorriso ai bambini ricoverati, sia per promuovere eventi di adozione e raccolte fondi per la protezione degli animali. Tutte le immagini e le missioni compiute da Van Dorn sono visibili sul sito web Batman4Paws.