Aperto o chiuso? La guerra (virale) per il finestrino sul bus

Sta spopolando in Rete il video che mostra la battaglia infinita tra due passeggeri di un autobus pubblico. Lui vuole il finestrino aperto per il troppo caldo, lei lo vuole chiuso per il motivo opposto. Il risultato? Una sorta di 'danza' silenziosa che va avanti per circa quattro minuti, senza che i due si scambino neanche una parola.

Il filmato in questione, rilanciato anche dal canale YouTube ViralHog, è stato girato nel mese di maggio nella città russa di Nizhny Novgorod, dove in questo periodo fa piuttosto caldo. La ripresa si interrompe prima del termine di questo bizzarro balletto. Per quanto possiamo saperne, i due contendenti potrebbero essere ancora lì.