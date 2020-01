“Scappatella” svelata in tv: le telecamere riprendono il bacio con l'amante

Uno stadio affollatissimo potrebbe essere un ottimo posto per trascorrere del tempo con la propria amante, ma anche in un luogo così dispersivo si può correre il rischio di essere colti con “le mani nel sacco”.

Ed è quello che è successo al protagonista di un video che è diventato virale suo social network negli ultimi giorni, che ha come teatro uno stadio in Ecuador in cui si stava giocando la sfida Barcelona-Delfin.

La clip ritrae una coppia, lui la abbraccia e la bacia. Poi, si accorge che la scena è ripresa dalle telecamere della tv che trasmette in diretta la sfida. E cala il gelo: stop all'abbraccio, freddezza rispetto alla partner e sguardo imbarazzato.

Il video, rilanciato dalla giornalista Evelyn Gonzalez, induce gli utenti a pensare ad un copione: la 'scappatella' è stata svelata dalla tv.