Fa benzina e riparte con la pompa attaccata all'auto: il risultato è catastrofico

Fare benzina alla propria auto è un'azione comune a tutti, un compito che ogni automobilista deve imparare a fare in autonomia, soprattutto quando si fa rifornimento al self service. Nulla di impossibile, c'è soltanto una cosa che bisogna ricordarsi di fare: togliere la pompa del distributore una volta terminato il rifornimento.

Il motivo? Per non rischiare di finire come un'automobilista di Zhytomyr, in Ucraina, che è ripartito a gran velocità con la sua auto, mentre la pompa era ancora attaccata al veicolo. Le conseguenze sono state disastrose: il distributore è stato divelto, provocando la fuoriuscita di liquido infiammabile e un incendio di grandi dimensioni.

Il filmato dell'accaduto è stato condiviso sui social per aiutare la polizia ucraina ad individuare il responsabile, che la momento risulta ancora sconosciuto.