La bambina è una bulla: la punizione del padre è esemplare

Il bullismo è un problema nelle scuole di tutto il mondo. Dall'Europa agli Stati Uniti, troppo spesso si sente parlare di violenze nei confronti di giovani indifesi, maltrattamenti che spesso passano in sordina, tra le vittime che restano in silenzio per paura di ulteriori ritorsioni, e i bulli che si coprono a vicenda.

Ma per fortuna, ogni tanto ci sono dei genitori che non difendono a spada tratta i loro figli e prendono le decisioni giuste per correggere i comportamenti negativi. Un po' come ha fatto Matt Cox, un papà di Swanton, in Ohio (Stati Uniti), che per punire la figlia di 10 anni, sospesa per la seconda volta da servizio scuolabus per aver bullizzato un compagno, l'ha costretta a fare a piedi il tragitto che porta da casa a scuola. Ben otto chilometri percorsi con due gradi di temperatura

L'uomo ha seguito la bimba con l'auto e ripreso la scena, per poi condividere il video su Facebook, accompagnato dalla scritta: “So che molti di voi non saranno d'accordo, ma io penso di aver fatto la scelta giusta”. Il filmato ha riscosso molto successo e diversi utenti hanno fatto i complimenti a Matt Cox per la punizione esemplare. La figlia adesso ci penserà più di una volta a bullizzare altri compagni di classe.