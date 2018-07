Mamma che paura: la bimba si chiude nella lavatrice e parte il lavaggio

Lindsey McIver, una mamma 32enne che vive in Colorado (Stati Uniti) ha voluto raccontare sui social una vicenda che ha come protagonista sua figlia e la lavatrice nuova. Come si legge dal post della donna su Facebook, nonostante gli avvertimenti, una mattina la bimba si è infilata dentro l'elettrodomestico ed ha chiuso l'oblò, con la macchina che ha fatto partire il lavaggio automatico. Soltanto l'intervento tempestivo della mamma ha evitato che la 'bravata' si trasformasse in una tragedia.

“Martedì mattina presto siamo stati svegliati da nostro figlio di quattro anni che piangeva e che riusciva a malapena a parlare – ha scritto Lindsey su Facebook - Stavo cercando di capire cosa stesse dicendo, mentre mio marito è volato giù dal letto e ha sceso le scale. È stato allora che ho realizzato quello che stava cercando di dirmi. Diceva: Kloe. Dentro. Lavatrice”.

Dopo l'avvertimento la donna si è catapultata davanti all'elettrodomestico, proprio mentre si stava riempiendo d'acqua: “Siamo riusciti a bloccare la lavatrice e ad aprire il portello appena in tempo– conclude la donna nel suo post - A parte dei piccoli bernoccoli in testa e i vestiti bagnati, stava bene”. Nonostante la vergogna per quanto accaduto, la 32enne ha voluto raccontare questa storia sui social per sensibilizzare tutti i genitori su pericoli nascosti in casa, anche in elettrodomestici all'apparenza innocui come una lavatrice. Il post ha superato le 300mila condivisioni, oltre ad aver accumulato migliaia di like e commenti.