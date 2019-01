“Prova a prendermi”: la bimba di un anno che usa l'hoverboard come una professionista

Ci sono bambini che ad un anno riescono a malapena a tenersi in piedi o a fare qualche passo in autonomia. Ma non la piccola Long Yixin che ha conquistato il web grazie all'abilità con cui si muove sull'hoverboard, un mini mezzo di trasporto a due ruote, non proprio semplicissimo da utilizzare.

La bimba, che ha soltanto 14 mesi e vive con la sua famiglia nella provincia centrale di Hubei, in Cina, guida con una sicurezza disarmante il mezzo autobilanciato muovendosi come una professionista, nonostante sia in grado di rimanere in piedi sulle sue gambe da pochissimo tempo.

Dopo averlo provato un mese fa nella sua casa di Qianjiang, la bambina è diventata dipendente dal trendy personal transporter, con i suoi video pubblicati su YouTube che hanno raccolto migliaia di visualizzazioni.