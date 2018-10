La bimba di 5 mesi pronta a battere un record mondiale

Questa adorabile bambina si chiama Harper Yeats, ha soltanto cinque mesi ed è vicina a battere un record mondiale. La piccola è in viaggio per gli Stati Uniti con i suoi genitori, Cindy Lim e Tristan Years, da quando è nata, lo scorso mese di giugno.I coniugi, originari dell'Australia, vivono in Canada da tre anni e avevano deciso di visitare con tutta calma tutte le regioni dell'America, ma non avevano pensato di vederle tutte nella stessa vacanza, almeno fino a quando non è nata Harper.

Infatti, quando la coppia ha scoperto che la persona più giovane ad aver visto tutti i 50 stati degli Usa aveva 2 anni, hanno deciso di far battere il primato alla piccola Harper durante la loro vacanza. Ottenuto il congedo di maternità il simpatico trio ha raggiunto in auto il Maine e poi ha proseguito verso gli altri Stati.

Per tenere conto delle zone visitate dalla piccola Harper i genitori hanno iniziato a pubblicare su Instagram delle adorabili foto con la bimba ritratta vicino ai cartelli con i nomi delle varie località, raggiungendo migliaia di follower che hanno iniziato a seguire la piccola sui social. Tra circa una settimana la famiglia arriverà in Vermont, l'ultimo stato della lunga lista. Dopo la visita del 50esimo luogo la famiglia ha intenzione di contattare il Guinness World Records così che la piccola Harper possa diventare la detentrice di questo primato.