Il “bambino” fuma allo stadio: la vera storia dietro il video virale

Durante l'amichevole giocata domenica scorsa in Turchia tra il Bursaspor e il Fenerbahçe, le telecamere delle televisione turca hanno indugiato qualche istante sugli spalti della Timsah Arena, inquadrando per una frazione di secondo un tifoso di casa con la sigaretta in bocca.

A prima vista il fumatore è sembrato a tutti un bambino di circa 10 anni seduto vicino ad un suo coetaneo. Così nel giro di qualche ora il video condiviso su Twitter è diventato virale, scatenando un dibattito tra decine e decine di utenti, convinti che il ragazzo con la sigaretta fosse minorenne.

Ma come stanno realmente le cose? I media locali hanno rintracciato il tifoso del Bursaspor e hanno scoperto che in realtà il supporter fumatore non era un bambino, ma un uomo di 36 anni che era andato allo stadio insieme al figlio. Ad ogni modo, il protagonista della vicenda rischia comunque di dover pagare una piccola multa, considerando che in Turchia è vietato fumare negli stadi.