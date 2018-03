Il bimbo e il gatto con gli stessi difetti

Il piccolo Madden è un bambino di 7 anni che vive con la sua famiglia in Oklahoma, negli Stati Uniti. Il suo viso allegro ha due caratteristiche molto particolari: il labbro leporino e gli occhi di due colori differenti, uno azzurro e l'altro tendente al verde scuro. Una particolare condizione chiamata eterocromia dell'iride, e che colpisce meno dell'1% della popolazione.

Convivere con questo aspetto, che a molti altri bambini appare 'strambo', non è stato facile per Madden, che non conosceva nessuno come lui. Almeno fino a quando la mamma, Christina Humphreys, ha notato su Facebook la foto di un gatto con le iridi di colori diversi ed il labbro leporino. Una coincidenza incredibile, che ha spinto Madden e la madre a viaggiare in auto dall'Oklahoma al Minnesota, per andare a prendere questo famigerato felino di nome Moon, tanto simile al bimbo.

Finally together 😍 #maddenandmoon Un post condiviso da @ maddenandmoon in data: Mar 24, 2018 at 6:05 PDT

"Sapevamo che erano destinati ad essere i migliori amici": ha rivelato la mamma sui social, dove Madden e Moon sono diventate due piccole star. I due hanno da poco un profilo Instagram, dove gli utenti possono seguire le loro vicissitudini. In pochi giorni la pagina ha superato i 3mila seguaci.

Madden non è nuovo dei social, già nel 2017 era comparso in un video su Facebook in cui raccontava di un episodio di bullismo di cui era stato vittima. Ma adesso questo bimbo di 7 anni non è più solo e non si sente più diverso, adesso ha un amico proprio come lui.