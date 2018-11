Il bimbo piange dal barbiere: i clienti lo calmano così

Come si fa a calmare un bambino che piange a dirotto? Non esiste una soluzione per tutte le occasioni, ma cantare una canzone può essere sicuramente d'aiuto. Lo sanno bene i parrucchieri e i clienti del CFC Barber shop Staff Parrucchieri Unisex di Pesaro che, per fermare il pianto di un bimbo hanno avuto una grande intuizione: improvvisare tutti insieme alcune strofe del brano “I due liocorni”, tra i preferiti dei più piccoli.

Come racconta il Resto del Carlino, il piccolo in lacrime sulla poltrona a forma di cavallo si chiama Francesco. Spaventato dalla vista delle forbici il piccolo scoppia in un pianto disperato, ma per distrarlo basta iniziare a cantare “ci sono due coccodrilli ed un orango tanto....”

Una scena bellissima, poi postata su Facebook dalla pagina del parrucchiere, dove il video è diventato virale, accumulando milioni di visualizzazioni e migliaia di like e condivisioni.