Black Mirror sbarca nella realtà: il gioco social da brividi

“Il peggior gioco di sempre è la realtà”: recita così lo slogan di 'The Black Game', il gioco interattivo lanciato da Netflix sulla scia di Bandersnatch, l'episodio speciale della serie Black Mirror uscita lo scorso 28 dicembre in cui lo spettatore poteva decidere il destino del personaggio.

Visto l'enorme successo del film creato da Charlie Brooker e Annabel Jones, Netflix ha deciso di trasferire l'esperimento nella realtà con il gioco che si svolgerà dalle dalle ore 9 di oggi, 16 gennaio, e che continuerà fino alle 19 sui canali social, in particolare attraverso le Instagram Stories.

The Black Game, cos'è e come funziona

L'evento virtuale, che ha avuto inizio questa mattina, ha come protagonista un fantomatico Pierpaolo, che sarà fino alle 19 in balia delle decisioni degli utenti, che attraverso Instagram potranno scegliere per lui. Il ragazzo, prelevato alle ore 9, inizio dell'esperimento, dovrà seguire quanto gli viene imposto dai sondaggi lanciati sui social, con gli utenti che saranno chiamati a rispondere a diversi quesiti.

Già l'inizio non è stato dei migliori con il pubblico che ha deciso di far indossare a Pierpaolo una tuta in acrilico, per poi fargli fare colazione con dei piccantissimi peperoncini messicani. Chissà quali altre prove dovrà superare questo ragazzo prima di arrivare alla fine di questa giornata, che sicuramente non dimenticherà.