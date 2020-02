La missione di Brian, restituire le foto (e i ricordi) ai legittimi proprietari

Nell'era del digitale, stampare le foto è un'abitudine che si sta perdendo sempre di più. Tra social e smartphone, abbiamo gli scatti nel telefono, con la sensazione di averli sempre a portata di mano, senza fissarli su carta. Non a caso, negli ultimi anni, i negozi che si occupavano di sviluppare le fotografie hanno affrontato una durissima crisi, che ha costretto molti a chiudere bottega.

Uno dei negozi “schiacciati” dal digitale che ha chiuso le saracinesche per sempre si trova a Kansas City nel Missouri (Stati Uniti), ma dentro quelle mura ormai disabitate, l'architetto Brian Bononi ha trovato un tesoro che, per alcune persone, ha un valore inestimabile. I ricordi.

Infatti, mentre stava facendo dei lavori di ristrutturazione nell'immobile, situato dentro un centro commerciale della città, l'architetto ha trovato una pila con centinaia di foto e ingrandimenti che i clienti non avevano potuto ritirare a causa della chiusura.

Cimeli scattati durante occasioni importanti come lauree, riunioni di famiglia, compleanni, che i legittimi proprietari non avevano mai potuto ricevere. Il destino di quelle foto era la spazzatura, così Bononi ha deciso di chiedere il permesso di poter portare a casa gli ordini che erano rimasti abbandonanti nel negozio e, con l'aiuto della sua famiglia, si è messo alla ricerca delle persone ritratte in quelle fotografie.

La missione di Brian, raccontata sui media statunitensi, ha già portato i primi risultati: in un mese di lavoro l'architetto è riuscito a rintracciare e riconsegnare i ricordi a oltre 20 famiglie differenti e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

MAXIMUM EXPOSURE: Brian Bononi, an architect in Kansas City, Missouri, and his family are trying to reconnect a stack of photos he found at a job site with their rightful families – and they’re already making progress. @DavidMuir reports. #AmericaStrong https://t.co/jaUX9DEKjU pic.twitter.com/qFGESA2tHX