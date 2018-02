La cagnolina cade sui binari: metro bloccata per salvarla

Una tranquilla giornata per le vie di New York poteva tramutarsi in tragedia per la cagnolina Dakota. Mentre si trovava al parco di Brooklyn insieme alla sua padroncina, Caroline Grace Francis, la cagnolina è scappata nella fermata della metropolitana di York Street, finendo poi per cadere sui binari.

Le autorità hanno subito fatto scattare l'allarme, con la polizia che ha disposto il blocco di tutti i treni fino a quando uno degli operatori del servizio metropolitano ha trovato la piccola Dakota nei cunicoli che costeggiano le rotaie.

Dopo circa un'ora di ricerche, la piccola Dakota, impaurita, tremolante e con una piccola ferita sul muso, ha potuto riabbracciare la sua proprietaria, che ha raccontato tutta la vicenda in un lungo post su Facebook, in cui ha voluto ringraziare la polizia di New York e il personale della metropolitana per aver salvato la vita alla sua adorata cagnolina.