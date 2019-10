La cagnolina triste e sola sul bus: Olive trova casa grazie alla foto sui social

Nel corso degli ultimi anni i social ci hanno dimostrato una vera “forza”, soprattutto quando si tratta di risolvere storie di persone o animali in difficoltà. A volte basta poco, anche soltanto una foto, così come è stato per Olive, una cagnolina immortalata dalla fotografa Gemma Luoise Burton, mentre si trovava da sola su un bus diretto a Bradford, in Inghilterra. Lo scatto della cagnolina solitaria, condiviso su Facebook, ha scatenato centinaia di like, commenti e condivisioni, avendo in un secondo momento anche un risultato lieto quanto inaspettato: la cagnolina ha trovato casa.

Ma andiamo per gradi. L'animale avvistato sul bus che andava da Bierley Lane a Bradford è stato portato in un canile, dove le è stato dato il nome Olive, ispirato ad un personaggio di una sitcom degli anni '70. In seguito gli operatori si sono mobilitati per rintracciare i suoi proprietari, ma nonostante l'eco dei social e le molte notizie pubblicate dai giornali e dai siti locali, nessuno si è fatto vivo per reclamare questa cagnetta, che nello scatto di Gemma Luoise Burton appare tranquilla, ma allo stesso tempo triste e silenziosa.

La foto è stata ripresa da così tanti media, che negli ultimi giorni sono pervenute moltissime richieste al canile Cliffe Kennels, con il gestore che ha rivelato ai quotidiani britannici che ci sono diverse persone interessate all'adozione, motivo per cui molto presto Olive si sposterà in una nuova casa, dove troverà le cure e l'affetto di una nuova famiglia.