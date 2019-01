Koala assetato sotto il sole ardente: la turista lo 'salva' così

Sta facendo faville sui social network il video che ritrae l'incontro tra una giovane ragazza e un esemplare di koala, messo a dura priva dal caldo australiano. Quando la turista ha visto l'animaletto in difficoltà non ha esitato ad intervenire, in un gesto che gli utenti Facebook hanno molto apprezzato.

La vicenda risale alla settimana scorsa quando Chantelle Lowrie è andata a fare campeggio in una zona verde a sud di Victoria, in Australia. Nella folta vegetazione la ragazza ha notato il marsupiale in grave difficoltà, vista la soffocante temperatura, vicina ai 44 gradi centigradi

Dopo averlo visto praticamente boccheggiare, Chantelle si è avvicinata ed ha capito subito che era necessaria un po' di idratazione. “Il mio primo pensiero è stato: quel piccolo ha bisogno di bere – ha raccontato la diretta interessata all'Abc – Così mi sono avvicinata al koala mentre si arrampicava su un albero e gli ho allungato la bottiglia d'acqua”.

La bella scena è stata filmata e condivisa sui social dove sono giunte migliaia di visualizzazioni e commenti, con la 'buona samaritana' che è stata applaudita dagli utenti del web per il suo gesto compassionevole.