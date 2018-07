Abbandonato per giorni senza acqua e cibo: la riconoscenza 'virale' del cucciolo

“Non potevo credere che tanto amore potesse provenire da un animale che aveva vissuto questo inferno”: sono le parole di una donna statunitense, che ha salvato dalla strada un cucciolo di cane, abbandonato per diversi giorni senza cibo e senza acqua.

“Stava lì, sotto il sole cocente – continua la descrizione della donna riportata da ViralHog, la pagina YouTube che ha pubblicato il video – i suoi lamenti hanno attirato la mia attenzione e ho deciso di salvarlo”. Ma dopo averlo slegato, la donna è rimasta sorpresa dalla reazione dell'animale: “Mi ha subito allungato la zampa in segno di affetto, pensavo potesse arrabbiarsi, invece l'ho fatto salire in macchina e ha continuato a reclamare coccole. Ogni volta che mi allontanavo iniziava a piangere”.

Il ritrovamento del cucciolo e la pubblicazione del video sono avvenuti nella prima metà del mese di luglio, con il filmato che è diventato un contenuto virale in Rete. La dolcezza e la riconoscenza di questo cucciolo fanno capire quanto amore ci sia dentro questi animali, che hanno soltanto il bisogno di essere ricambiati. Uno spot contro l'abbandono perfetto, proprio in una stagione come quella estiva, in cui i cuccioli lasciati in autostrada crescono a dismisura.